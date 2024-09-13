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Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde nöbet tutan polise yaklaşan bir saldırgan sebepsizce polisi bıçaklayarak kaçmaya başladı. Diğer polisler havaya ateş açarak saldırganın peşine düştü. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesinde sokakta nöbet tutan polislere yaklaşan M.A., bir polise bıçak salladı. Saldırgan, daha sonra kaçmaya çalıştı ancak polisler peşinden koşarak havaya doğru ateş etti.

O ANLAR KAMERADA

M.A., polis ekiplerince yakalanırken, hafif yaralı polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Polis Hukuk Sur

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