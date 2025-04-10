Nizip'te Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patladıktan sonra savrularak fıstık bahçesine uçan otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Nizip-Birecik karayolu bölge trafik yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Cuma Ö. idaresindeki Hyundai marka otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durabildi. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP