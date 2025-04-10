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Nizip'te Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Nizip'te Feci Kaza: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın lastiği patlayınca kontrolden çıktı ve fıstık bahçesine uçtu. Kazada 19 yaşındaki Hatice Bakır yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patladıktan sonra savrularak fıstık bahçesine uçan otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Nizip-Birecik karayolu bölge trafik yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Cuma Ö. idaresindeki Hyundai marka otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durabildi. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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