Ağzında sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı

Ağzında sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı
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Ağzında sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı
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Gaziantep'te bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle metrelerce savrulan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayçiçek yağı fabrikasında bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. İşçinin metrelerce savrularak ağır yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

METRELERCE SAVRULARAK YERE DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Allah şifa versin

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