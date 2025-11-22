Nitelikli Hırsızlık Şüphesi: 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da nitelikli hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından Sinanpaşa ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.P.K., isimli şahsın nitelikli hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sinanpaşa ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR