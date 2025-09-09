Haberler

Nişanlandığı Günkü Sevinçten İki Gün Sonra Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

Nişanlandığı Günkü Sevinçten İki Gün Sonra Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da nişanlandıktan sadece iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden DJ Elif Özcan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri bu genç kaybın üzüntüsünü yaşıyor.

Bolu'da nişanlandıktan iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç DJ, son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu'da yaşayan ve kentte uzun süredir DJ'lik yaparak çok sayıda konser veren Elif Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, Alıçören köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.