Nisa'yı ölüme terk eden biyolojik annenin ilk ifadesi! Bebeğini bıraktıktan sonra sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmiş

Pendik'te 29 Mart günü 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne Ebru S. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi.

Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

"DOĞUM YAPTIKTAN SONRA SIĞINMA EVİNE GİTTİM"

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Ebru S. ifadesini şu şekilde sürdürdü: "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" ifadelerini kullandı.

BEBEKLE KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN BIRAKMIŞ

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S., bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

BEBEĞİ TERK ETTİKTEN SONRA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti.

BEBEĞİN BABASINA MESAJ ATMIŞ

Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin cevap vermediğini iddia etti.

"KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM"

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi. Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa