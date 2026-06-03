Ticari aracı çalmak isterken meydan dayağı yedi: O anlar kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iddiaya göre madde etkisinde olan kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmaya kalkıştı. Durumu fark eden çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanan şüpheli, meydan dayağı yiyince hızla kaçmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Küçüksanayi bölgesinde meydana geldi. Madde etkisinde olduğu öne sürülen kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmak istedi. Aracın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan şahıs araca binmek üzereyken, komşu esnafın tepkisiyle karşılaştı. Bir anda şüpheliye yönelen vatandaşlardan biri kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tekme ve yumruklarla darbedilen şahıs, olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Yaşanan arbede ve şüphelinin yakalandığı anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı