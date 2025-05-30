Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Felaket Getirdi: 117 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce evin yıkılması sonucu en az 117 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'yı sel vurdu. Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde felaketinde binlerce evin yıkılması sonucu en az 117 kişi hayatını kaybetti. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini, yaklaşık 3 bin evin sular altında kaldığını aktardı. Hussaini, eyaletteki selin Çarşamba gecesi meydana geldiğini ve dün sabaha kadar etkilerinin devam ettiğini, çok sayıda insanın da hala kayıp olduğunu söyledi.

Nijerya'da 2022 yılında yaşanan sel felaketinde 600'den fazla kişi ölmüş, yaklaşık 1,4 milyon kişi yerinden olmuş ve 440 bin hektar tarım arazisi hasar görmüştü. - ABUJA