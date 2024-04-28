Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık

Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi sonrası ilk işi kuaföre gitmek oldu. Hapishanede Seçil Erzan'la aynı koğuşta olan Nihal Candan, Erzan'la sorun yaşamadığını dile getirdi.

25 Nisan'da cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve sağlık kontrolünden geçirilen Nihal Candan, 26 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Candan, 5.5 ay kaldığı cezaevinden sonra soluğu kuaförde aldı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIK SIK SIK"

Kanal D Haber'de yer verilen habere göre sürecin başta daha zor olduğunu vurgulayan Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana." dedi.

"ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK OLDUYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Candan, "Hatalarımız vardır, doğrudur. Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı." ifadelerini kullandı.

"SEÇİL HABER İZLEMİYOR DİYE BİZ DE HABER İZLEMİYORDUK"

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan Candan "Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk." dedi.

"KİTAPLARIMIZ, TELEVİZYON DİZİLERİMİZ VARDI"

Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Nihal Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİM DE ÇIKTIKTAN SONRA AİLECEK PEK BİR DERDİMİZ KALMAYACAK"

Nihal Candan, "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.