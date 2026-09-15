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Niğde’nin bir haftalık güvenlik verileri paylaşıldı

Niğde’nin bir haftalık güvenlik verileri paylaşıldı
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Niğde’de 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve trafik çalışmalarına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Niğde'de 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve trafik çalışmalarına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 283 kişi hakkında işlem başlatılırken, 5 kişi tutuklandı. Kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda 4 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 tabanca fişeği, 1 boş kovan, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ve 1 motosiklet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 38 kişi de ekipler tarafından yakalandı. Narkotik operasyonlarında ise 36 şüpheli yakalandı, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 466,80 gram uyuşturucu madde, bin 126 adet sentetik ecza ve 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 kişi tutuklanırken, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 12 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 narkotik, 2 adet 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, 1 kasten yaralama ve 1 hırsızlık olmak üzere toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 5 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 31 bin 217 araç ve sürücü kontrol edildi. İhlal yaptığı belirlenen, aralarında 182 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu 1.770 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 20'si motosiklet olmak üzere toplam 149 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 468 araç ve sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 33'ü motosiklet olmak üzere toplam 465 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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