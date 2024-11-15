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Niğde-Nevşehir Kara Yolunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde-Nevşehir Kara Yolunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Niğde-Nevşehir kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucu 59 yaşındaki İsmet Özmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde- Nevşehir kara yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. Ü.D'nin (60) kullandığı 51 DV 989 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Özmen'e (59) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Özmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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