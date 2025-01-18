Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Niğde-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Niğde- Kayseri kara yolunda Sebahattin Gökbaş kullandığı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçip, Durmuş Sönmez'in kullandığı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Sönmez ile Yaşar Özsoy'un bulunduğu hafif ticari araç şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye erleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücüler Gökbaş ile Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Özsoy ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökbaş ile Sönmez'in cansız bedenleri, morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.