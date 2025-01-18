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Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
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Niğde-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Niğde- Kayseri kara yolunda Sebahattin Gökbaş kullandığı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçip, Durmuş Sönmez'in kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sönmez ile Yaşar Özsoy'un bulunduğu hafif ticari araç şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye erleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücüler Gökbaş ile Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Özsoy ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökbaş ile Sönmez'in cansız bedenleri, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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