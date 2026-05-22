Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince; toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun ortadan kaldırılması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya alışveriş dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiği hatırlatılırken; polis, jandarma, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisinin hiçbir şekilde para talep etmeyeceği vurgulandı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara çeşitli uyarı ve bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı