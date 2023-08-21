Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilgölcük beldesinde 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 450 gram kubar esrar, 380 gram toz esrar, 87 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 57 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Yeşilgölcük beldesinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 450 gram kubar esrar, 380 gram toz esrar, 87 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 57 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildi adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.