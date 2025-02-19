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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından 15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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