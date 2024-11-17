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Niğde'de Tren Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de Tren Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Niğde'nin Ovacık köyünde motosikletle raylardan geçmeye çalışan Tugay O. (30), Kayseri-Niğde seferini yapan trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de motosikleti ile raylardan geçerken trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde istikametine doğru seyir halinde bulunan tren, raylardan karşıya geçmek isteyen Tugay O. (30) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tugay O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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