Üye Girişi
Haberler

Niğde'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi Çiftlik yolu kavşağında meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altunhisar Niğde Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title