Niğde'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi Çiftlik yolu kavşağında meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE