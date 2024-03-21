Niğde'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Niğde Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında meydana geldi. Sazlıca istikametinden gelen 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç, 38 AEY 667 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incleme başlattı. - NİĞDE