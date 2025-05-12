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Niğde'de Trafik Haftası Kapsamında Öğrencilere Eğitim Verildi

Niğde'de Trafik Haftası Kapsamında Öğrencilere Eğitim Verildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla il genelindeki okullarda öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitimler düzenledi. Uygulamalı eğitimlerle çocukların güvenli birer birey olmaları hedefleniyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Önleyici faaliyetler ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, il genelindeki birçok okulda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Zahid Bağdır Anaokulu'nda 123 öğrenci, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 169 öğrenci, Bor İlçesi Menderes Okulu'nda 49 öğrenci ve Murat Halim Gürs Anaokulu'nda 45 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, trafik kurallarının önemi, yaya ve araç güvenliği konuları ele alındı. İlimiz Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde, çocuklara uygulamalı eğitimler verilerek, trafikte güvenli hareket etmenin yolları anlatıldı.

Yapılan açıklamada, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekilerek, bu tür etkinliklerin çocukların trafikte daha güvenli bireyler olmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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