Niğde'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Niğde'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki M.E.A. başından ağır yaralandı. Olayın ardından 4 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve adli tahkikat başlatıldı.

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Şah Süleyman Mahallesi'nde bulunan oto galeriye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, babasıyla iş yerini ziyaret eden M.E.A. (8) başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Niğde Valiliği, olayın kısa sürede aydınlatılmasını sağlayan ve şüphelilerin yakalanmasında görev alan emniyet personeline teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
