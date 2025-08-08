Niğde'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı, 4 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Şah Süleyman Mahallesi'nde bulunan oto galeriye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, babasıyla iş yerini ziyaret eden M.E.A. (8) başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Niğde Valiliği, olayın kısa sürede aydınlatılmasını sağlayan ve şüphelilerin yakalanmasında görev alan emniyet personeline teşekkür etti. - NİĞDE