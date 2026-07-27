Niğde'de PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı