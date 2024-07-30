Niğde'de Otomobiliyle Drift Yapan Sürücüye Yüksek Para Cezası

Niğde'de otomobiliyle drift atan sürücüye 36 bin 260 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Niğde merkez Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye KTK'nın 67/1-d drift atmak maddesinden, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmaktan, yeterli sayıda plaka takmamaktan ve standart dışı süspansiyon sistemi, helezon kesikliğinden toplamda 36 bin 260 lira para cezası uygulandı.

Niğde Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE