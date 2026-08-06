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Niğde'de kadın silahla vurularak öldürüldü

Niğde'de kadın silahla vurularak öldürüldü
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Niğde'de park halindeki otomobilde silahla vurularak öldürülen iki çocuk annesi İpek Gezer, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın şüphelisi Ö.O. ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan İpek Gezer, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İddiaya göre bir süre görüşüp daha sonra ayrıldığı Ö.O. tarafından otomobil içerisinde silahla vurulan İpek Gezer (37), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Ö.O. ise ağır yaralandı. Otomobil içinde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi İpek Gezer için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Gezer'in cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Niğde merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İpek Gezer'in hayatını kaybettiği, Ö.O.'nun ise ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.O.'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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