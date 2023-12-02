Niğde'de inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İsmail Ethem Büyüksaraç, merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Niğde'de bir inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustalığı yapan İsmail Ethem Büyüksaraç (29) inşaatın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı İsmail Ethem Büyüksaraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail Ethem Büyüksaraç, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak haatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE