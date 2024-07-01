Niğde'de Gümüşler Baraj Göleti'nde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Niğde'de serinlemek için girdiği Gümüşler Baraj Göleti'nde gözden kaybolan şahsın cansız bedeni dalgıç ekipler tarafından bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde meydana geldi. Serinlemek için girdiği gölette gözden kaybolduğu ihbarı yapılan Mehmet Elmas (40) için arama çalışmaları başlatılmış, havanın kararması nedeni ile arama çalışmalarına ara verilmişti. Olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi alan Niğde Valisi Cahit Çelik; "Dün serinlemek için Gümüşler Barajı'na gelen 3 vatandaşımızdan bir tanesi göle serinlemek için girmiş. Arkadaşları gölden çıkmadığını görünce durumu ihbar etmiş ve hemen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini buraya sevk ettik. Adana ve Mersin'den dalgıç ekipleri talep ettik. Adana'dan 6, Mersin'den ise 4 kişilik dalgıç ekip geldi. 10 kişilik dalış ekibi vatandaşımızı dün 21.50'ye kadar aradılar ancak gece suyun içindeki görünürlük zor olduğu için ara verilmişti. Gün ışığı ile beraber arama çalışmaları başlatıldı" ifadelerine yer verdi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timinin sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Mehmet Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Elmas'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE