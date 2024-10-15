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Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Sürüyor

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Sürüyor
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 7-13 Ekim tarihleri arasında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirerek vatandaşları siber güvenlik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi. Etkinliklerde toplamda 15 proje gerçekleştirildi, 9 bin 204 vatandaş bilgilendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü önleyici faaliyetler kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 7-13 Ekim tarihleri arasında yaptıkları bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 15 "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta" proje etkinliği yapıldı.

Yapılan etkinliklerde 9 bin 204 vatandaş bilgilendirildi.

2024-2025 Eğitim - Öğretim yılı dönemi dolayısıyla Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi öğrencilerine yönelik ise SİBERAY farkındalık etkinliği yapan ekipler, karşılıksız burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı, karşılıksız burs dolandırıcılığı, güçlü şifre, mobil bankacılık, sosyal medya bağımlılığı, internet ortamında bilgi kirliliği ve ücretsiz wifi ağlarında güvenlik konularında 2 bin 240 öğrenciyi bilgilendirilerek broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Niğde 4. Gastronomi Festivalinde stant açan ekipler, SİBERAY Farkındalık Faaliyetleri kapsamında 2 bin 820 vatandaşı bilgilendirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine yönelik Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında terör örgütlerinin yapmış oldukları menfi programları etkisiz hale getirmek, gençleri bu programlara karşı bilgilendirmek amacıyla 3 bin 400 öğrenci bilgilendirilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ise 112 Acil Hattı kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık, parada sahtecilik, siber güvenlik ve dolandırıcılık konularında 425 vatandaş bilgilendirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Güvenlik Etkinlik 3-sayfa Sağlık Yaşam

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