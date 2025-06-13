Niğde'de Depremzededen Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Depremzededen Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı
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Niğde'de depremzede vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan bir şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi.

Niğde'de depremzede vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, nitelikli hırsızlık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Bir depremzede vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edildi. Bir şüpheli Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, diğer şüphelinin ise halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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