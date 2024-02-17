Üye Girişi
Haberler

Kendini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Niğde'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi kendini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay Niğde Merkez Kesikbaş Cami'de meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.M.S., kendisini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kendini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi

CAMİ İMAMI İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTI

Polisin olaya müdahale ettiği sırada cami imamı olay yerine gelerek şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İmamın çabaları sonuç verdi ve kendini yakmak isteyen kişi ikna oldu.

Kendini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi

Şüpheli şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Merkez İtfaiye Niğde Cami Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title