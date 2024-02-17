Kendini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi

Olay Niğde Merkez Kesikbaş Cami'de meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.M.S., kendisini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

CAMİ İMAMI İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTI

Polisin olaya müdahale ettiği sırada cami imamı olay yerine gelerek şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İmamın çabaları sonuç verdi ve kendini yakmak isteyen kişi ikna oldu.

Şüpheli şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.