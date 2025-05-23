Niğde'de Baraja Düşen Çocuğu Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'de Baraja Düşen Çocuğu Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Niğde'de 13 yaşındaki F.K. isimli çocuk Taşlıca Barajı'na düştü. Olayın ardından jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Niğde'de Baraja düşen çocuğu arama çalışmaları başlatıldı

NİĞDE - Niğde'de baraja düşen 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki F.K. merkezde bulunan Taşlıca Barajı'na düştü. Suya düşen çocuk kısa sürede gözden kaybolurken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler suya düşerek gözden kaybolan F.K. için arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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