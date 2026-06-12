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Niğde'de araç şarampole devrildi: 5 kişi yaralı

Niğde'de araç şarampole devrildi: 5 kişi yaralı
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik köyü mevkide meydana gelen kazada İ.A. (49) idaresindeki 34 MGU 279 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan R.T. (45), B.H. (13), G.E.A. (11) ile F.T. (89) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMücahit Salim:

direksiyon hakimiyetini kaybetme deyip geçiyorlar ama belki de teknoloji vardı otoyollarda uyarı sistemleri olsa böyle şeyler az olurdu diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıDeniz Arduç:

trafik kazaları artık günlük haber oldu değil mi insanlar dikkat etmeli yolda saygı göstermeli birbirine bu kadar acele etmeye ne gerek var

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Haber YorumlarıAdem Karacaalp:

eskiden böyle kazalar daha az olurdu çünkü hızlar kontrol ediliyordu şimdi herkes acele ediyor

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