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Niğde'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Niğde'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
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Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde oturdukları apartmanın 3. katından düşen S.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de oturdukları apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İlhanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.Ö., oturdukları apartmanın 3. katından iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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