Üye Girişi
Haberler

Niğde Belediye Başkanı Yangında Mağdur Olan Aileleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Niğde'de geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evleri küle dönen aileleri ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yangının meydana geldiği binada inceleme yaparak vatandaşlara desteklerini iletti.

Niğde'de geçtiğimiz günlerde bina önünde başlayan ve apartmanı saran yangında evleri küle dönen aileleri Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyaret etti.

Yanan binada Niğde Belediyesi İtfaiye ekiplerinde bilgi alarak inceleme yapan Başkan Özdemir, "Yaraları sarmak, yerinde inceleme yapmak için Efendibey Mahallesinde çıkan yangında hasar alan binadaydık. Niğde Belediyesi olarak mağduriyet yaşamamaları için vatandaşlarımızın her daim yanındayız" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Belediyesi Emrah Özdemir Niğde İtfaiye Belediye 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title