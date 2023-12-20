Niğde Belediye Başkanı Yangında Mağdur Olan Aileleri Ziyaret Etti

Niğde'de geçtiğimiz günlerde bina önünde başlayan ve apartmanı saran yangında evleri küle dönen aileleri Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyaret etti.

Yanan binada Niğde Belediyesi İtfaiye ekiplerinde bilgi alarak inceleme yapan Başkan Özdemir, "Yaraları sarmak, yerinde inceleme yapmak için Efendibey Mahallesinde çıkan yangında hasar alan binadaydık. Niğde Belediyesi olarak mağduriyet yaşamamaları için vatandaşlarımızın her daim yanındayız" dedi. - NİĞDE