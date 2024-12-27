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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından Güran ailesine: Daha çok 400 dönüm tarla satarsınız

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Narin Güran davasının 2. gününde tanık kürsüsüne çıkan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz "Güran ailesinden hala kimse cesaret edip Narin için bir şey yapmıyor. Burada şov yapıyorlar. Belki dışarıda veya köyde drama dersi almışlardır. Para çok onlarda, daha çok 400 dönüm tarla satarsınız. Yargıtay'dan bu dosya geri geldiğinde bu tarlalar da ellerinden çıkabilir" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinleniyor.

2 saatlik ara sonrası tanık kürsüsüne çıkan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz "Bakın, başka bir dava daha var: Van'daki Rojin davası. Rojin'in babası çalmadık kapı bırakmadı. Avukat bile bu dava sırasında ağladı. Baba, gidecek yeri olmadığı için sahilde yattı. (Bu sırada avukat gözyaşlarını tutamadı.) O yüzden, Narin sadece Güran ailesinin kızı değil, artık hiç değil.

"DOSYA YARGITAY'DAN GERİ GELDİĞİNDE TARLALAR ELLERİNDEN ÇIKABİLİR"

85 milyonun kızıdır. Güran ailesinden hala kimse cesaret edip Narin için bir şey yapmıyor. Burada şov yapıyorlar. Belki dışarıda veya köyde drama dersi almışlardır. Ancak bu durumu düzeltmek için herhangi bir adım atmıyorlar. Para çok onlarda, daha çok 400 dönüm tarla satarsınız. Yargıtay'dan bu dosya geri geldiğinde bu tarlalar da ellerinden çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"BANA PARMAK SALLAMASIN"

Bu sırada Salim Güran ve Yüksel Güran cevap vermek istedi. Yüksel Güran, "Ben anneyim, bana parmak sallamasın" dedi. Avukat Ali Eryılmaz ise "Savunma yapıyorum susun" diyerek karşılık verdi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından Güran ailesine: Daha çok 400 dönüm tarla satarsınız
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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