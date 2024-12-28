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Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
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Türkiye'nin merakla beklediği Narin davasında karar belli oldu. Tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı olan baş şüpheli Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

KARARIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karar sonrası Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Eryılmaz, "Nevzat cinayetten beraat. Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayeti davasında görülen ikinci duruşma bugün sona erdi. Mahkeme başkanı kararını açıkladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

  • Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
  • Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.
  • Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.
  • Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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