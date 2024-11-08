Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi duruşmadaki ifadesinde açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması ikinci gününde tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Nevzat Bahtiyar veNarin'in amcası Erhan Güran ifade verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AĞABEYİ: ARACILARLA TEKLİF GELDİ

Duruşmada ifadesi alınan Vecdi Bahtiyar, Narin kaybolduğunda Hatay'da çalıştığını ve daha sonra köye döndüğünü söyledi. Bahtiyar, "Ali Rıza Güran, Hasan Kaya'ya demiş ki, 'Nevzat kızı öldürmüş, herkes biliyor, itiraf etsin, suçu üstlensin.' Ben de gidip Nevzat'a görüşte söyledim" dedi.

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren'in Salim Güran'la telefon görüşmelerini sorduğu Bahtiyar, "İnşallah bulursunuz dedim, buldunuz mu dedim" ifadelerini kullandı.

Eren'in "Bir günde 2-3 defa sorma ihtiyacı hissettin yani? "23 Ağustos'tan sonra niye bir daha hiç aramamışsın?" sorusu üzerine Vecdi Bahtiyar, "Çünkü köye geldim" dedi.

Yüksel Güran'ın avukatının "Ali Rıza Güran teklifte bulunmuş dediniz. Başka aracılar ile teklif ilettiğini söylediniz değil mi?" sorusunu yönelttiği Bahtiyar, "Evet, telefon görüşmesi de oldu. İbrahim Bahtiyar, Hasan Kaya ona söylemiş" diye konuştu.

AMCA ERHAN GÜRAN: YANGIN ÇIKARMADIK

Bahtiyar'dan sonra Narin'in amcası Erhan Güran'ın ifadesine geçildi. Narin aranırken güvenlik güçlerini oylamak için köyde yangın çıkarıldığı sorulan Erhan Güran şunları söyledi: