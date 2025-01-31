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Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın savcısı, Bahtiyar için müebbet hapis cezası talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taşlar ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.

Tartışmalar sürerken davanın savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle başvuruda bulundu.

Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHalil null:

bu dava yı nevzat,a yıkacaklar.öbür tarafın ağa babaları var

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Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

kesinlikle doğru bir başvuru

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ağırlaştırılmış müebbet alayına

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Haber YorumlarıSogun Nn:

adamı. ailesini korumaya alın sonra milletin gazini almak için müebbet isteyin adama. katiller belli

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Haber YorumlarıFaruk Tokgöz:

2 yıl yatar çıkar bu adalet sisteminde

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Haber Yorumlarıİclal İpek:

Adam ilk itirafçı oldu aile halede sus pusssss reziller Rabbim iyilerle karşılaştırsın İNŞALLAH

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Haber YorumlarıSefa Altun:

BU NASİL Bİ ADALET SİSTEMİ....

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Haber YorumlarıMuammer Top:

adamı tehdit etmişler ne cezası

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bir yandan alkol bir yandan serbest piyasa bir yandan alkol bir yandan faiz bir yandan dolar kuru bir eğitimi sistemi bir yandan laiklik ulkede ne ahlak ne Din ne iman ne merhamet ne insaf ne de ahlak bıraktı

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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Ağası emir buyurmuş o da yapmış Kendi kişisel kanaatim bu adam mağdur.

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