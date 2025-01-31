Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taşlar ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.

Tartışmalar sürerken davanın savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle başvuruda bulundu.