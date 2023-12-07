Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, arabanın üstünden uçtuğunu gördüğünü söyledi. Kazaya tanık olan bir kişi ise tırın kamyonu otomobile çarptığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: Kamyon, tır ve otomobil birbirine girdi

Zincirleme trafik kazasını böyle anlattı: "Arabanın üstümden uçtuğunu gördüm"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kamyon, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazayı anlatan sürücü, "Arabanın üstümden uçtuğunu gördüm" dedi.

Kaza; Sümer Mahallesi Nevşehir Çevreyolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Ergül idaresindeki 50 AG 159 plakalı bims yüklü tır sürücüsü, önündeki Ramazan Kaptan idaresindeki 63 AEB 598 plakalı kamyonu sollamak istediği anda kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybolan 63 AEB 598 plakalı kamyon, önce çevre yoluna çıkmak için bekleyen Bayram Yüzüak idaresindeki 50 AJ 056 plakalı otomobile, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Fatih Ergül ve Bayram Yüzüak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, tırın dorsesinde bulunan bimsler yola savrulurken, polis ekipleri yolu trafiğe kapatılırken, yapılan temizlik çalışmasının ardından yol 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kazayı anlatan Hakan Özdemir, tır çarptıktan sonra kamyonun otomobile vurduğunu söylerken, yaralı sürücü Bayram Yüzüak da, "Yola çıkmak için sinyalimi verdim ve araçların geçmesini bekliyordum. Her şey bir anda oldu. Geriye kaçmaya vaktim olmadı. Beyaz kamyonun üzerimden uçtuğunu gördüm. Durmasına imkan yoktu. Allah yüzüme baktı da kedimi yere atabildim. Üstüme çıksa ne yapacaktık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.