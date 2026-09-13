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Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı
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Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gülşehir-Tuzköy kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat M. idaresindeki 50 AFF 817 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir Ersin B.'nun kullandığı 50 AAZ 028 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil yol kenarındaki mısır tarlasına savruldu. Araçlardan biri defalarca takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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