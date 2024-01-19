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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 GF 6534 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 50 UD 848 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GF 6534 plakalı otomobil yolda takla atarken, çaptığı 50 UD 848 plakalı otomobil de yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yarine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 50 UD 848 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki H.H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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