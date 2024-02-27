Nevşehir'de Ticari Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Nevşehir'de ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Avanos-Ürgüp yolu derbent vadisinde meydana geldi. 50 T 0089 plakalı Mercedes marka ticari minibüs ile 38 AGR 553 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR