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Nevşehir'de Ozon Tedavisi Yapan Klinikte Kadın Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Klinik mühürlendi ve doktor gözaltına alındı.

Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılarak kendi adına özel bir klinik açan Dr. Barbaros Başbuğ'un kliniğine hafta sonu başvuran Eda Özden (36), ozon tedavisi sırasında rahatsızlandı. Klinikte bulunanların çağırdığı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın yoğun bakıma alındı. Özden, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen Eda Özden hayatını kaybetti. Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ruhsatsız klinik mühürlenirken, Doktor Başbuğ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Doktor Başbuğ adliyeye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmaktan kaçındı

Konu ile ilgili bilgi almak isteyen gazetecileri makamına kabul etmeyen Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Tartar da tepkilere neden oldu. Tartar'ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Yaklaşık 1 aydır kaçak olarak işletilen klinik hakkında şu ana kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

"İşin takipçisi olacağız"

Nevşehir Tabip Odası Başkanı Dr. Yunus Emre Çakır, yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Cumartesi günü böyle bir olay gerçekleştiği iddia edildi. Bunun üzerine bize gerekli başvurular yapıldı. İdari ve adli soruşturmalar başlatıldı. Dün itibarıyla vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Gerekli soruşturmaları yapacağız. Nevşehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk ediliyor ve orada yaşamını yitiriyor. Ailenin de şikayeti var. Ailenin şikayeti üzerine Kayseri'de vatandaşımıza yönelik otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları çıktıktan sonra kişinin ölüm nedeni belirlenmiş olacak. Şu an itibarıyla Sağlık Müdürlüğüne ruhsat başvurusunda bulunulmuş ama mevcut halinde muayenenin bir ruhsatı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Aldığı ozan tedavisi sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilen Özden, Nevşehir'deki Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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