Yaya geçidine 100 metre mesafede karşıya geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Nevşehir'de ışıklı yaya geçidine 100 metre mesafede karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Doğan Ü., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de ışıklı yaya geçidine yaklaşık 100 metre mesafede karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Taşlıbel Mezarlığı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıya koşarak geçmeye çalışan 70 yaşındaki Doğan Ü.'ye, Rümeysa K. yönetimindeki 38 RK 406 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan Ü. refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü., ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 100 metre mesafede ışıklı yaya geçidi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
