Nevşehir'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Ölü

Nevşehir'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Ölü
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Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 76 yaşındaki sürücü ve 70 yaşındaki yolcu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacıbektaş Kayseri bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Hakan P.'nin kullandığı 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır ile Fedai Çelebi'nin kullandığı 38 HM 341 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 76 yaşındaki otomobil sürücüsü Fedai Çelebi ve otomobilde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Ruhande Tandoğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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