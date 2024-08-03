Nevşehir'de Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Uçhisar - Göreme arasında meydana geldi. Mustafa A.'nın kullandığı 50 AP 775 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Bayram Maden'nin sürücüsü olduğu 50 AEK 394 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Bayram Maden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Uçhisar - Göreme yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazada hayatını kaybeden Bayram Maden'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR