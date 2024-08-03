Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Uçhisar - Göreme arasında meydana geldi. Mustafa A.'nın kullandığı 50 AP 775 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Bayram Maden'nin sürücüsü olduğu 50 AEK 394 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Bayram Maden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Uçhisar - Göreme yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazada hayatını kaybeden Bayram Maden'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Nevşehir trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

 İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title