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Oto tamirhanesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Oto tamirhanesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
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Nevşehir'de bir oto tamir dükkanında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de oto tamir dükkanında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi üzerindeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi ve yoğun dumanın çevreyi kaplaması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının etkisiyle iş yerinin camları patlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcayarak yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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