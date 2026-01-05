Haberler

Ekspertiz "değişecek" dedi, servis tamir etti

Nevşehir'de bir oto kaporta servisinde aracını tamir ettiren vatandaş, ekspertiz raporunda belirtilen parçaların değiştirilmediğini keşfetti. Mağdurların sayısı artarken, olay yargıya taşındı. Geniş çaplı bir operasyon ile motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlar ele geçirildi.

Nevşehir'de kaza yaptıktan sonra aracını tamir için kaporta servisine bırakan vatandaş aylar sonra hayatının şokunu yaşadı. Raporda değiştirilmesi gereken parçaların bir kısmı tamir edilerek tekrar takıldı, bazı parçalar da hiç takılmadı.

Nevşehir'de ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilerek piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen "change araç" operasyonunun ardından mağdur sayısı artıyor.

Nevşehir'de faaliyet gösteren ve Yavuz A.'ya ait oto kaporta servisinde aracını tamir ettiren Menderes Ö., ekspertiz raporunda yenisiyle değiştirilmesi gereken birçok parçanın değiştirilmediğini ya da tamir edilerek tekrar takıldığını öğrenince durumu yargıya taşıdı. Menderes Ö., avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir'den Aksaray'a seyir halindeyken 68 ADY 327 plakalı aracıyla kaza yapan Menderes Ö., aracını Yavuz A.'ya ait Otolar Kaporta servisine çektirdi. Sigorta şirketi tarafından görevlendirilen ekspertiz, hasarlı parçaların orijinalleriyle değiştirilmesi yönünde rapor hazırladı. Ancak iddiaya göre klima radyatörü ve farlar tamir edilerek takıldı, sol direk hava yastığı ise hiç takılmadı. Buna rağmen araç sahibine 194 bin TL tutarında fatura kesildiği belirtildi. Mağduriyet yaşadığını ifade eden Menderes Ö., aynı yöntemle çok sayıda vatandaşın dolandırılmış olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe yapılan organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişti. Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin; trafik kazası, yangın veya deprem sonucu ağır hasar gören araçlarla, hacizli, yakalamalı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları "change" yöntemiyle değiştirerek ve hasarlı araçların tamiri sırasında değiştirilmesi gereken parçaları değiştirmedikleri gerekçesiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şüphelilerin şasi numaraları kesilen araçları şehir dışındaki boş arazilerde gizli bölmelerde sakladıkları belirlendi.

Operasyon sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
