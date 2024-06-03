Nevşehir'de minibüs takla attı, sürücü yaralandı
Nevşehir'de Yeni Mahalle, Milli İrade Caddesi, Niğde kavşağında meydana gelen kazada minibüs takla attı ve sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Nevşehir'de kontrolden çıkan minibüsün takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Yeni Mahalle, Milli İrade Caddesi, Niğde kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 50 DZ 858 plakalı Mercedes Vito marka minibüsün sürücüsü Emre Ş., Niğde kavşağına geldiği esnada sağından geçen araca vurmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç takla atarak yan yattı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Emre Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR