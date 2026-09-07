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Nevşehir'de Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Yaralı

Nevşehir'de Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Yaralı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrilip takla attı. Kazada 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildikten sonra takla atarak durabildi. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gülşehir-Nevşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole düşen otomobil, takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile 4 yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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