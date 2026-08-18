Nevşehir'de inşaat mühendisi asansör boşluğuna düştü, ağır yaralı.

Nevşehir'de kontrol için gittiği inşaatta üzerine bastığı tahta parçanın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen 28 yaşındaki inşaat mühendisi ağır yaralandı.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi 220. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, kalıpları sökülen inşaatta kontrol yapan inşaat mühendisi Baki Ç. (28), üzerine bastığı tahta parçanın kırılması sonucu dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Baki Ç.'nin düştüğünü gören inşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda ağır yaralanan Baki Ç., sağlık ekipleri ve işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı