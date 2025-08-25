Nevşehir'de Kazada Acil Çağrı Sistemi Hayat Kurtardı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki demir bariyerlere çaptı, daha sonra da refüje girerek durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazada araç içinde bulunan 'acil çağrı sistemi' (eCall) 112'yi otomatik arayarak acil çağrıda bulundu ve kazanın olduğu yerin koordinatlarını paylaştı.

Kaza, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp bağlantı kavşağında meydana geldi. Aslı Ö., kullandığı 50 DH 151 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bir anda aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki demir bariyerlere çaptı. Daha sonra da refüje girerek durabildi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta bulunan 'araç içi acil çağrı sistemi' devreye girerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koordinat bilgisi iletti. İhbarı değerlendiren ekipler, verilen koordinatları harita üzerinde belirleyerek kazanın olduğu yeri saniyeler içinde tespit ederek, kaza yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk etti.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralan Ali İsmail Öztürk; "Bir anda aracımızın lastiği kayınca bariyerlere çarptık. Sonra da buraya girdik. Araç kendisi 112'yi aradı" dedi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü önce Ürgüp Devlet Hastanesi'nde, daha sonra da Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 2 kişi de yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR